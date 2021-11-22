إسرائيل والإمارات والأردن.. توقيع صفقة

2021/11/22 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت إسرائيل والأردن والإمارات، الاثنين، اتفاقية "الكهرباء مقابل الماء"، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، حيث تعد "أكبر صفقة تعاون إقليمي"، تشمل عدة مشاريع في مجال الطاقة والمياه.

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