2021/11/22 | 17:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مبتز" يحتجز فتاة رهينة ويهدد عناصر مكافحة الإجرام بقتلها: "الكلابشات" تنهي اللحظات العصيبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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