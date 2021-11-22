العامري: قدمنا الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات للمحكمة الاتحادية

2021/11/22 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، قدمنا الأدلة القاطعة على تزوير الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، وننتظر ردها.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الاخرى".

وأكد العامري، خلال اللقاء، "وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية"، مبينا اننا "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور".

وأضاف أن "المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي".

وشدد العامري على "خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك".

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