تدريسية بإعلام العراقية تحصل على وسام عالم في فعاليات منصة أريد العلمية لسنة 2021

2021/11/22 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حصلت التدريسية في قسم الصحافة بكلية الإعلام في الجامعة العراقية الاستاذ الدكتورة سحر خليفة سالم، على وسام عالم في فعاليات منصة اريد العلمية لسنة 2021 .

ويعد منح هذا وسام ضمن أوسمة منصة أريد الدولية من أرفع وسام تمنحه المنصة للعالم الأستاذ الذي لديه مدرسة علمية متميزة مشهود لها بالكفاءة تتخطى حدود القطر إلى مختلف البلدان .

ويشار إلى ان منصة أريد هي منصة علمية غير ربحية مخصصة للباحثين الناطقين باللغة العربية تتيح لهم توثيق مسيرتهم المهنية والأكاديمية ومشاركة الخبرات مع أقرانهم من العلماء والخبراء والباحثين بهدف مواكبة التطورات التقنية الحاصلة وتحقيق الفائدة للمجتمع العربي.

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