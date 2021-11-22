مقتل 4 عناصر من الجيش السوري في دير الزور

2021/11/22 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 4 عناصر من الجيش السوري، اليوم الاثنين، أثناء عملهم على تفكيك مجموعة ألغام من مخلفات تركها تنظيم “داعش” الإرهابي في حي القصور بمدينة دير الزور.

وأفادت وسائل اعلام بأن السيارة التي انفجرت كانت تحمل العبوة الناسفة التي فككتها وحدات الهندسة من بادية دير الزور وأثناء عودتهم ونتيجة الاحتكاك انفجرت السيارة ما أدى لاستشهاد أربعة عناصر من وحدات الهندسة في حي القصور بمدينة ديرالزور.

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