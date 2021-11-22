2021/11/22 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت أنجيلا ميركل القائمة بأعمال مستشار ألمانيا لقادة حزبها المحافظ إن الإجرءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا غير كافية، وإن هناك حاجة لاتخاذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل تدعو لتشديد إجراءات كورونا بألمانيا: “الموقف صعب للغاية” المركز الخبري الوطني.

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