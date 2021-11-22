2021/11/22 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، إن "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين"، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه، بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من إقالته في انقلاب عسكري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. حمدوك يكشف عن أسباب عودته لمنصبه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. حمدوك يكشف عن أسباب عودته لمنصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).