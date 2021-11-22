2021/11/22 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توفي مشجع لفريق فنربغشة التركي، متأثراً بنوبة قلبية أصابته بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الوقت بدل الضائع في ديربي إسطنبول ضد غريمه غلطة سراي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مشجع رياضي بأزمة قلبية..



والسبب! المركز الخبري الوطني.

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