الصدر يستقبل ’آل وشاح’ في النجف

2021/11/22 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، الناشط أحمد آل وشاح في الحنانة، بعد يومين من الجدل المحتدم والدعاوى القضائية التي رفعت بحق الأخير نظراً لتجاوزه لفظياً على الصدر الأول عبر تطبيق “كلوب هاوس”.الوشاح أحد المتظاهرين، ويواجه اتهامات بسب وشتم مقتدى الصدر ووالده المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر خلال حديثه …

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