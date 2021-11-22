الإعمار تعلن إنجاز مشروعين في قضاء الحر بكربلاء

2021/11/22 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز مشروعين اثنين في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة.وذكر المركز الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وبإشراف المديرية العامة للمجاري التابعة للوزارة، أنجزت مشروعي شبكات ومحطة معالجة قضاء الحر في محافظة كربلاء المقدسة، بطاقة تصميمية تبلغ 170000 م3/ اليوم".وأضاف البيان، أن "المشروعين سيساهمان في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وزيادة الحصة المائية عبر توفير مياه صالحة للسقي الزراعي، فضلاً عن انتاج الاسمدة العضوية".

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