العامري: قدمنا أدلة قاطعة على تزوير الانتخابات وننتظر قرار المحكمة الاتحادية

2021/11/22 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري السفير الفرنسي لدى بغداد, وأكد خلال اللقاء تقديم أدلة قاطعة على تزوير الانتخابات للمحكمة الاتحادية.

وقال العامري إن تحالف الفتح ينتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ويتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور, مضيفا أن المفوضية أثبتت أنها غير جديرة وأدارت الانتخابات بطريقة أربكت المشهد السياسي, وفيما يتعلق بمسألة تواجد القوات الأجنبية, شدد العامري على ضرورة خروجها من العراق نهاية العام الجاري, ودعا كافة الدول للالتزام بذلك.

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