المفوضية: غدا سيبدأ العد والفرز اليدوي.. توقعات بحدوث تغييرات في اسماء الفائزين

2021/11/22 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، الشروع يوم غد بالعد والفرز اليدوي لـ (389) محطة في ذي قار من بين 870 محطة أخرى صدر قرار من الهيئة القضائية بشأنها، فيما توقعت حدوث تغيير في أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميلفي تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (22 تشرين الثاني 2021)، إن "مجموع الطعون الكلي 1436، واحد وعشرون منها تم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 منها قبلت بنقض موضوعي وستغير في مقاعد الفائزين بالبرلمان الجديد".

وأضاف، أن "15 من الطعون المقبولة فيها نقض إجرائي وسيحدث فيها عد وفرز بمحطات تلك الطعون ويبلغ عددها 870 محطة".

وتابع أن "المتبقي من الطعون 1415، تمت المصادقة عليها بينها 68 جرى فيها عد وفرز سابق، وهناك 1347 أوصت المفوضية في وقت سابق بردها وصادقت عليها الهيئة القضائية".

وكشف عن أن "عد وفرز المحطات الجديدة يدويا سيبدأ يوم غد، وستبدأ المفوضية بمحطات ذي قار والبالغة 389، وهناك محطات من نينوى وعددها 217، والمثنى 49، والنجف 31، وبغداد 184".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت مفوضية الانتخابات، توضيحاً جديدا حول مستجدات العملية الانتخابية.

وكان بيان للمفوضية قد اعلن في وقت سابق، انه "عرض، على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في الطعون كافة المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".

وأضاف، أن "آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، 15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".

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