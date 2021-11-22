2021/11/22 | 18:52 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تفاتح المالية بشأن تحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تفاتح المالية بشأن تحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تفاتح المالية بشأن تحويل منسوبيها من الملاك العسكري الى المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).