منتخب شباب العراق يدك شباك نظيره البحريني برباعية بيضاء

2021/11/22 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حقق المنتخب الوطني العراقي للشباب فوزاً كبيراً على نظيره البحريني بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة غرب آسيا للشباب التي يحتضن العراق دورتها الثانية.

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وشهدت المباراة هيمنة عراقية واضحة، وهدفين عالميين جميلين.

يتبع..

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