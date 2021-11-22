يسهمان بزيادة الحصة المائية.. إنجاز مشروعين في قضاء الحر بكربلاء

2021/11/22 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروعان سيساهمان بزيادة الحصة المائية عبر توفير مياه صالحة للسقي الزراعي.

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