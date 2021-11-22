الداخلية تخاطب المالية بشأن منتسبيها

2021/11/22 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن مفاتحة وزارة المالية لإكمال الحذف والاستحداث لتحويل منسوبي الوزارة من الملاك العسكري الى الملاك المدني.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تنفيذاً لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة ( 12 / ثانياً /هـ)، فاتح الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد 14 / ع / 134258 في 2021/11/22، والمتضمن مطالبة الوزارة أعلاه بإجراء الحذف والاستحداث للمشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملة شهادة البكالوريوس صعوداً والبالغ عددهم ( 17875) منتسب”.

وأضافت، “ليتسنى لوزارتنا اكمال الإجراءات الخاصة بأصدار الامر الإداري”.

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