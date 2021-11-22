2021/11/22 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز مشروعين اثنين في قضاء الحر بمحافظة كربلاء المقدسة.وذكر المركز الإعلامي للوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: أن “وزارة الاعمار والاسكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتحسين الواقع الخدمي..



الاعمار تعلن انجاز مشروعين في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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