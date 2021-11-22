برباعية.. العراق يقسو على البحرين في بطولة غرب اسيا (صور)

2021/11/22 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا للشباب يفوزُ على نظيره

البحريني بأربعة أهدافٍ من دون مقابل في

المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب

البصرة الدولي، وارتفع رصيده بهذا

الفوز الى النقطة السادسة في صدارة

المجموعة الأولى لبطولة ايرثلن

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