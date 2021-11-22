2021/11/22 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 11.32 مقابل الدولار الأميركي.وتشهد الليرة تراجعات قياسية مع قيام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك رغم ارتفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تسجل مستوى قياسيآ منخفضآ مقابل الدولار المركز الخبري الوطني.

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