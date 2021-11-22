2021/11/22 | 19:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الكهرباء تصدر امرا وزاريا حول العودة لسلم الرواتب القديم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكهرباء تصدر امرا وزاريا حول العودة لسلم الرواتب القديم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكهرباء تصدر امرا وزاريا حول العودة لسلم الرواتب القديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).