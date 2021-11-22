2021/11/22 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، ان الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي فاتح وزارة المالية لإكمال الحذف والاستحداث لتحويل منسوبي الداخلية من الملاك العسكري الى الملاك المدني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (22 تشرين الثاني 2021)، انه "تنفيذا لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة ( 12 /ثانيا /هـ)، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يفاتح وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد 14 / ع / 134258 في 2021/11/22 والمتضمن مطالبة الوزارة أعلاه بإجراء الحذف والاستحداث للمشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملة شهادة البكالوريوس صعودا".

وأضاف البيان: "والبالغ عددهم (17875) منتسبا ليتسنى لوزارتنا اكمال الإجراءات الخاصة باصدار الامر الإداري".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتخذ خطوة لتحويل منتسبيها من الملاك العسكري للمدني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتخذ خطوة لتحويل منتسبيها من الملاك العسكري للمدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).