الداخلية تفاتح المالية لإكمال الحذف والاستحداث لتحويل منسوبيها من ملاك العسكري إلى المدني

2021/11/22 | 19:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فاتحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، وزارة المالية لإكمال الحذف والاستحداث لتحويل المنتسبين من الملاك العسكري الى المدني.وذكرت الوزارة في بيان، انه تنفيذاً لما ورد بقانون الموازنة الاتحادية المادة ( 12 / ثانياً /هـ) ، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، حسين العوادي يفاتح وزارة المالية بموجب كتاب مديرية ادارة الموارد البشرية ذي العدد 14 […]

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