2021/11/22 | 19:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - التعليم الاهلي .. حلّ أم مشكلة؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jjUTHVhAnOg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - التعليم الاهلي .. حلّ أم مشكلة؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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