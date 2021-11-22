الداخلية توجه دعوة للمالية تتعلق بتحويل منسوبين لديها الى الملاك المدني

2021/11/22 | 19:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حملة شهادة البكالوريوس صعودا.

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