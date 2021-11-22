2021/11/22 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،بـ"إمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في المملكة"، وذلك في معرض الإعلان عن إطلاق مبادرة "المصدر الأردني Jordan Source".

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