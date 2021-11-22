المانيا تدق ناقوس الخطر بسبب كورونا

2021/11/22 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت القائمة بأعمال مستشار ألمانيا

أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن

الإجرءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس

كورونا في البلاد غير كافية، وإن هناك

حاجة لاتخاذ إجراء أقوى.

وقالت ميركل خلال اجتماع لقيادات حز

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