انخفاض باعداد الوفيات بكورونا بالعراق ..وكربلاء تخلو من الوفيات وتسجل اصابة واحدة خلال 24 ساعة

2021/11/22 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الاثنين الموافق ٢٢ تشرين

الثاني ٢٠٢١

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