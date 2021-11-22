2021/11/22 | 19:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أخطبوط مدّ أذرعه ليتخطف الشباب": المخدرات تتسرّب إلى كركوك من طريقها العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أخطبوط مدّ أذرعه ليتخطف الشباب": المخدرات تتسرّب إلى كركوك من طريقها العام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أخطبوط مدّ أذرعه ليتخطف الشباب": المخدرات تتسرّب إلى كركوك من طريقها العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).