“الأوروبية للأدوية” تقيّم فاعلية الجرعة المعززة للقاح “جونسون”

2021/11/22 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، أنها تقيّم طلباً تقدّم به مختبر “جونسون أند جونسون” للسماح بإعطاء جرعة معزِزة من لقاح كورونا وفي حال أعطت الوكالة ضوءها الأخضر لهذا الطلب، سيكون […]

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