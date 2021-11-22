بالصور.. أمير قطر وسلطان عُمان يزوران أحد ملاعب مونديال 2022

2021/11/22 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق، ملعب "البيت المونديالي"، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها الثاني لقطر

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