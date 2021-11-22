بلينكن يبحث مع نظيره المغربي التعاون الثنائي وملفات المنطقة

2021/11/22 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.عددا من الملفات المهمة منها، تقوية الشراكة بين البلدين، وتطبيع العلاقة مع إسرائيل، وملف ليبيا.

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