بيان رسمي يكشف تفاصيل تفجير الموصل - عاجل

2021/11/22 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تاكيد رسميتنويه صادر عن قيادة شرطة محافظة نينوى / قسم العلاقات والاعلام______________🔴 بخصوص حادث احتراق عجلة في منطقة سوق الزهور في الجانب الايسر لمدينة الموصل نود ان نبين لكم بأنه تم فتح تحقيق بالحادث وتم اجراء الكشف والمخطط على العجلة من قبل مديرية تحقيق الادلة الجنائية ومديرية مكافحة المتفجرات وتبين بأن الحادث هو عبارة عن احتراق خزان وقود العجلة مما ادى الى احتراقها بدون اي اضرار بشرية ، ولا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان الحادث هو انفجار ( عجلة مفخخة )عليه اقتضى التنويه

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