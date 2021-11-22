انفجار في مدينة الموصل - عاجل

2021/11/22 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة انفجرت نتيجة احتراق خزان الوقود، ضمن شارع الزهور في مدينة الموصل".وأشار إلى "عدم تسجيل أي إصابات".

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