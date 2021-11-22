أمير قطر يستقبل سلطان عمان ويشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون

2021/11/22 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سلطان عُمان هيثم بن طارق وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: الجانب العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري

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