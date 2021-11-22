شرطة نينوى تصدر توضيحاً بشأن تفجير أيسر الموصل

2021/11/22 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعنفت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، وجود تفجير سيارة مفخخة في أيسر الموصل.وقال إعلام القيادة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقا اندلع في خزان وقود سيارة مدنية في حي الزهور بأيسر الموصل، ما أدى الى الحاق اضرار في العجلة دون تسجيل أية خسائر بشرية".وأضاف، أنه "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحادث هو انفجار عجلة مفخخة".

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