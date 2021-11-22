أردوغان يؤكد مجدداً دعمه لأسعار فائدة منخفضة.. والليرة تهوي

2021/11/22 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، إن سياسة متشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم وتعهد بالنجاح فيما سماه "حرب الاستقلال الاقتصادي"، وهو ما دفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار.

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وذكر اردوغان أثناء اجتماع لمجلس الوزراء (22 تشرين الثاني 2021)، إنه "يفضل سعر صرف تنافسيا؛ لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف".

وألقى أردوغان باللوم أيضا في ضعف الليرة التركية على ما قال إنها "مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة".

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