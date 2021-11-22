تصريح مغاير.. الديمقراطي الكردستاني يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس جمهورية العراق

2021/11/22 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، ان منصب رئاسة الجمهورية غير مسجل باسم كتلة معينة وحسمه متوقف على اكمال نتائج الانتخابات.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي لم يحدد حزبا أو مكونا لتولي إحدى الرئاسات الثلاث، بل إن هذا الأمر يتوقف على نتائج الانتخابات والتوافقات التي تحدث بين الكتل السياسية".

واضاف، أن "الأحزاب الكردية بعد التغيير السياسي في 2003 كانت تسمى جميعا بالتحالف الكردستاني وتشارك بقائمة واحدة في الانتخابات، وكان الاتفاق خلال السنوات الأولى بعد التغيير، يبقي جلال طالباني رئيسا للجمهورية ومسعود بارزاني رئيسا لإقليم كردستان، ولكن خلال الدورتين السابقتين تغيرت الأمور كثيرا، وأصبح الترشيح منفصلا لكل حزب كردي، ويخضع ذلك لعدد المقاعد التي تشكل حكومة الإقليم، وأيضا في بغداد كان الأمر مشابها".

واكد أن "الديمقراطي الكردستاني الآن صاحب أكثر المقاعد، ومنصب رئاسة الجمهورية غير مسجل باسم كتلة معينة، وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات، سيحسم هذا الموضوع، إذ أن الكل ينتظر لغاية الآن حسم موضوع النتائج ليعلن عن مواقفه ومرشحيه".

ولفت الى أنه "بالنسبة للديمقراطي الكردستاني يدعو الى أن يتوحد خطاب الكتل الكردية الفائزة خلال مفاوضاتها في بغداد، وهي من ستقرر كيفية الحوار مع بغداد، ولكن باعتباره الكتلة الأكبر داخل الاقليم، فإنه يدعو الى دعم الكتل لمرشحه الى منصب رئيس الجمهورية".

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