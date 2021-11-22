2021/11/22 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة المالية في اقليم كردستان، توضيحا حول قطع مخصصات طلبة الجامعات.، مشيرة الى ان المخصصات تم قطعها من قبل مجلس وزراء الاقليم وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من مالية كردستان حول قطع مخصصات طلبة الجامعات المركز الخبري الوطني.

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