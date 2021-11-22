 واشنطن: باقون في الشرق الأوسط، لكن مخاوف الحلفاء باقية

2021/11/22 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسبوع من استئناف المفاوضات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد، بعد توقفها في شهر يونيو الماضي، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة حلفائها في الشرق الأوسط

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