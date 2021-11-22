2021/11/22 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد، مبينة أن الخدمة ستكون مفتوحة مجاناً لمدة نصف ساعة لكل مواطن.وقال الناطق باسم الوزارة رعد المشهداني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انترنت مجاني في هذه المناطق..



تفاصيل تكشفها الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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