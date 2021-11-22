بالصور:جلي الشبّاك الطاهر لمرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)

2021/11/22 | 20:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت ملاكاتُ شعبة رعاية الحرم الشريف

في العتبة العبّاسية المقدّسة، من

أعمال تنظيف وجلي الشبّاك الطاهر لمرقد

أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)، وذلك

لأجل المحافظة على لون وبريق المعدن من

التأكسد وتغيّرات

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