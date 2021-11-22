2021/11/22 | 20:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1BJcGUU0f1c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشطون واعلاميون يطلقون حملة تطوعية للمساعدة بتنظيف بحيرة الرزازة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشطون واعلاميون يطلقون حملة تطوعية للمساعدة بتنظيف بحيرة الرزازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).