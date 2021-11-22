2021/11/22 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A2NuIMcOpOs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحاضرون في ديالى يضربون حتى تحقيق المطالب .. فهل ستتلبى مطالبهم؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحاضرون في ديالى يضربون حتى تحقيق المطالب .. فهل ستتلبى مطالبهم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).