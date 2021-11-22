2021/11/22 | 20:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -7ivARyr2Jc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول يوصف نهر دجلة تانكي ماء ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسؤول يوصف نهر دجلة تانكي ماء ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).