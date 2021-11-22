2021/11/22 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xi0UdDQH2pY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيع لوحة للفنانة فريدة غالو بأكثر من 34 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيع لوحة للفنانة فريدة غالو بأكثر من 34 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).