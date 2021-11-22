2021/11/22 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتنفيذ خطط تهدف إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بحلول عام 2030، عندما تحظر الحكومة بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة.وتهدف الخطة إلى إضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لدعم انتشار السيارات الكهربائية..



دولة تضيف هذا الشرط على البناء الجديد المركز الخبري الوطني.

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