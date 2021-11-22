تنامي التنمر والعنف بين المراهقين في اوروبا هل هي ظاهرة أم أنذار لخطر قادم؟؟ - نهاد القاضي

2021/11/22 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_القاضي تجتاح هذه الايام موجة أعمال شغب وتخريب في عدة مدن هولندية مثل أمستردام، لاهاي، روتردام وآيندهوفين وغيرها، من تكسير واجهات المحلات، حرق عجلات وسيارات الشرطة و الاهالي وتخريب حاويات الازبال، مستخدمين الالعاب النارية الثقيلة الممنوعة تداولها، وتجاوزهم بالضرب وقذف الحجارة على رجال الشرطة والمسعفين من رجال الاسعاف ورجال الاطفاء وحرق آلياتهم، سقط العديد من الجرحى من الجانبين الشرطة والمحتجين.



كان يقود ه ......





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