سكوباس و منظومات البحث والنشر والترقية في العراق - عماد عبد اللطيف سالم

2021/11/22 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا ظهرت هذه "الأسطورة" المسماة"سكوباس" فجأةً في العراق؟ ولماذا تمّ فرض اشتراطاتها المُلتَبِسة كمتطلبات تُجبِر "الأكاديمي"(بطريقةِ أو بأخرى) على نشر بحوثه في مجلات هذا "المُستوعَبِ" ؟ وما هو تاريخ "سكوباس" المهني، لكي تحظى بهذه المنزلة، وهذا القدر من السطوةِ و الإرغام؟سكوبوس هي قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات و مراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكّمة، و تغطّي تقريبا 000 22 عنوان من أكث ......





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