توب 5.. ضبط خلية إرهابية في البحرين.. وتعليق للأزهر عن

2021/11/22 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان جهاز المباحث والإدارة الجنائية في البحرين القبض على خلية إرهابية، إلى إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل تمهيدا لاتفاقية في الطاقة والمياه، وتطرق شيخ الأزهر إلى ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي"....إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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