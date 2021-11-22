موسيقار عراقي يقدم مشروعاً من 6 لغات بمهرجان موسيقي دولي في بلجيكا

2021/11/22 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيستعد الموسيقار العراقي قتيبة النعيمي، لتقديم مشروعه الموسيقي "التقاء نهرين" في حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى الروحية في بلجيكا، فيما أشار إلى أن الحفل إنتاج مشترك بين مهرجان أبو ظبي ومؤسسة مارس الدولية.وقال النعيمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أشعر بالفخر لرؤية مشروع التقاء نهرين ضمن افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية، وهو جزء من برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج".وأضاف، أن "المشروع تم بالتعاون مع المؤلفة الموسيقية الفرنسية البرتغالية جوديث أدلر دي أوليفيرا، التي كتبت النص والتلحين، ويجمع 18 مغنياً وموسيقياً، بقيادة ديفيد نافارو توريس، كما أنه يجمع بين الغناء الأوبرالي والصوت العربي، ويمزج ألوان الآلات الموسيقية الغربية والعربية".وتابع، أن "المشروع يتضمن ست لغات، ومنها العربية واللاتينية والفرنسية، تخدمها الأصوات الأوبرالية"، لافتاً إلى أن "العمل يبعث رسالة لصالح التسامح الثقافي والتعايش السلمي خاصة بين الأديان، ويهدف إلى التركيز على الجذور المشتركة للحضارات، وتعزيز قيمة الضيافة من خلال استحضار شخصية إبراهيم".وبين، أنه "جرى تطوير التقاء نهرين بوصفه رحلة موسيقية من الحداد إلى المصالحة وتكريما موسيقيا نابضا بالحياة للحضارات المؤسسة للعالمين الشرق أوسطي والغربي عند التقاء نهري دجلة والفرات"، مؤكداً أن "هذا المشروع هو ثمرة لقاء موسيقي وأدبي وإنساني، ويمزج الحدود الثقافية حتى تصبح غير قابلة للتمييز".ونوه النعيمي إلى أن من بين أحدث مشاريعه، "التعاون مع عازف العود الفنان الكبير المعروف عالمياً نصير شمة من أجل توسيع مجموعة العود والأوركسترا السمفونية"، مشيراً إلى أن "العرض العالمي الأول لهذا البرنامج الموسيقي سيقام مع أوركسترا الإذاعة الوطنية البلغارية بقيادة مارك كادان في الحادي عشر من شهر شباط 2022".

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